Laprimapagina.it - Grime Spitterz, “Mantidi”: il featuring internazionale con Local

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di: “”.Il nuovo singolo dei, “”, segna una tappa fondamentale nella carriera del gruppo, portando la loro musica oltre i confini italiani. Il brano infatti presenta la collaborazione di, un nome fondamentale nel panorama UK, che per la prima volta si presenta incon una realtà musicale italiana.La traccia, energica e allo stesso tempo carica, si inserisce perfettamente nel contesto contemporaneo delle produzioni UK garage. La forza espressiva e musicale di, però, rappresenta anche uno slancio di profonda innovazione nel contesto del panorama urban italiano. Il beat prodotto da Ric de Large contribuisce a creare un sound originale e incisivo, che si distingue per la sua potenza e autenticità.