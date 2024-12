Ilrestodelcarlino.it - Giunta, Modena non ci sta. Blitz dei cattolici per Costi. Trattativa anche su Baruffi

batte cassa e chiede almeno un assessorato nellade Pascale. L’allarme crescente di questi giorni sul Pd della Ghirlandina a bocca asciutta ha innescato una manovra diplomatica che dovrebbe condurre a piantare una bandierina gialloblu nella squadra della Regione. L’ufficializzazione salvo imprevisti avverrà venerdì. Le voci e gli articoli sulla mancanza di un assessore modenese hanno gettato nello scompiglio il partito. Un esponente di primo piano dice a chiare lettere che "sarebbe impensabile chenon abbia nessun rappresentante nella squadra". Ad oggi le strade che si aprono sono due: la prima rilancia un possibile ruolo di Davideine non più come sottosegretario alla Presidenza; la seconda include l’ingresso di Maria, cona quel punto confermato come sottosegretario.