Ilgiorno.it - Enrico Dicò, l'artista del fuoco che conquista Hollywood e Milano

Luci, soggetti della storia dell’arte, influenze pop e tridimensionalità.romano tra pittura, scultura e visual art, si è ribattezzato “The Fire Artist”. Le sue opere, particolarmente amate da star dicome Sylvester Stallone e Morgan Freeman, giocano con la luce e il. La sua galleria milanese, inaugurata a giugno 2023 in Foro Bonaparte 18, è un viaggio nella mente di unche nel dolore ha trovato il suo personale modo di creare bellezza. Come nasce la sua arte? "Ho iniziato comenegli Stati Uniti, ma il mio percorso creativo è cominciato 15 anni fa, quando lavoravo come grafico pubblicitario, in un momento molto difficile della mia vita. Cercavo, attraverso l’arte, di liberarmi da un profondo dolore legato a una situazione familiare violenta.