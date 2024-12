Sport.quotidiano.net - Davide Cutroneo segna il gol vittoria per Fratres Perignano contro Cenaia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sette minuti. Sono bastati sette minuti aper mettere il suo primo sigillo con la maglia delre il gol dellailquando il novantesimo era già scoccato e la gara era nei minuti di recupero. Per ilsono tre punti vitali. Per la classifica sicuramente. Ma soprattutto per il morale e la presa di coscienza di non essere inferiori a nessuno. O quasi. "Finalmente – le parole del tecnico Roberto Falivena – Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato. I primi venti minuti sono stati di studiouna squadra ai vertici, ben allenata. Avevamo bisogno di capire la mentalità loro e l’approccio che avevano impostato per il derby sentito da entrambe le società e tifoserie. Il merito di questaè dei ragazzi che hanno interpretato nel migliore dei modi le cose richieste.