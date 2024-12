Gamberorosso.it - Che delusione il panettone Motta firmato da Bruno Barbieri! Lo abbiamo assaggiato

Un risultato che non ci aspettavamo. Ildello storico brand dolciario italiano (dal 2009 nel gruppo Bauli), sinonimo del re dei lievitati di fine anno (Angelofu il primo nel 1919 a produrlo nella sua versione moderna), fatto in tandem connon è entrato nella classifica del Gambero Rosso dedicata ai panettoni in vendita nella gdo. Ci aspettavamo buone performance, quantomeno la sufficienza e la sua presenza nella selezione del Natale 2024. Non solo per la collaborazione con uno dei più famosi chef italiani, sette stelle Michelin guadagnate nella sua carriera, già nella brigata del Trigabolo di Argenta (FE), locale che ha rivoluzionato la cucina italiana negli anni ‘80, e volto noto del piccolo schermo protagonista di programmi di cucina e ospitalità (Masterchef, 4 hotel).