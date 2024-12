Canile di Chiesuola Un gesto d’amore per il Natale per portare calore agli amici a 4 zampe

Leggi su Ilfaroonline.it

Latina, 10 dicembre 2024- Grande successo per il IV Open Day deldiorganizzato il 1° dicembre dall’Associazionedel Cane di Latina, che gestisce la struttura da oltre 30 anni.Una giornata piena di gioia e condivisione che ha dato il via a una iniziativa benefica natalizia: Unper il.Un modo pere benessere ai nostria quattroche questo inverno saranno al freddo e non avranno le cure di una famiglia amorevole.Chiunque volesse aiutare i volontari a provvedere al benessere dei 450 cani e 50 gatti ospiti del, per tutto il periodo che precede le festività potrà donare crocchette e coperte, lenzuola e asciugamani usati e portarle in.Per compiere unper i nostria quattroè possibile recarsi indal lunedì al venerdì dalle 9.