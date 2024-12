Inter-news.it - Bove, impiantato il defibrillatore sottocutaneo: a breve le dimissioni

Edoardoha subìto un’operazione all’Ospedale Careggi consistente nell’impiantargli un, come da protocollo. Ora possono esserci le.RECUPERO – Edoardoha vissuto nella mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, un momento importante del suo ricovero all’Ospedale Careggi di Firenze. Nello specifico, al centrocampista della Fiorentina è statouncome previsto da protocollo nei casi in cui a un paziente venga riscontrato un problema di natura cardiaca.potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni: poi varie opzioniLA SITUAZIONE – Dopo lo svolgimento dell’operazione,dovrà rimanere qualche altro giorno in ospedale prima di poter essere dimesso. Il giorno per il ritorno a casa potrebbe essere tra giovedì e sabato.