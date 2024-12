Quotidiano.net - Belve, l’intervista interrotta a Mammuccari andrà in onda senza tagli

Roma, 9 dicembre 2024 - L'intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucariinin versione integrale,, nel corso della quarta puntata di '', instasera, martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. Lo comunica la produzione attraverso una nota. Ciò che verrà mandato in, dunque, è esattamente quanto accaduto in studio durante la registrazione dell'intervista, dal momento in cui il conduttore si è seduto davanti a Francesca Fagnani fino al momento in cui - una decina di minuti dopo - Mammucari ha deciso di abbandonare lo studio interrompendo il colloquio. Ma nella puntata di stasera non ci sarà solo il breve ma intenso scambio con Mammucari, ma anche tre ospiti tutte al femminile. Francesca Fagnani intervisterà Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci.