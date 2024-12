Rompipallone.it - Atalanta, acquisto dal Real Madrid: annuncio di Percassi

Ultimo aggiornamento 10 Dicembre 2024 22:17 di Paolo SiottoL’affronta ilnel match valevole per la sesta giornata di Champions League: occhi al sogno di mercatoL’di Gian Piero Gasperini affronta ildi Carlo Ancelotti, squadra campione d’Europa in carica. Dopo il ko in Supercoppa europea, c’è un sogno di mercato per gli orobici.Quella con ilè inevitabilmente una sfida dal sapore a dir poco speciale per tutti i club del mondo. Anche per l’che questa sera ospita i Blancos al Gewiss Stadium nel match valevole per la sesta girone unico di Champions League. Un appuntamento al quale la squadra di Gian Piero Gasperini è arrivata con un maggiore bottino di punti.Prima del fischio d’inizio, infatti, la formazione nerazzurra era a quota undici punti nella classifica generale, frutto di tre vittorie e due pareggi mentre ilsi è presentato a Bergamo con l’esiguo bottino di 6 punti dopo aver perso con Liverpool, Milan e Lilla, battendo invece Borussia Dortmund e Stoccarda.