Top-games.it - Assassin’s Creed Mirage data di uscita CONFERMATA

Leggi su Top-games.it

e Ubisoft hanno finalmente confermato ladisu ogni piattaforma. Il nuovo gioco della famosissima serie che parla della eterna lotta tra assassini e templari uscirà in questa settimana, ed i fan non vedevano l’ora di poter mettere le mani sul nuovo episodio di una saga che va avanti fin dal 2007.Scopriamo assieme quando potremo anche noi scaricare (o acquistare la forma fisica in CD Rom) l’ultima fatica di casa Ubisoft, e tornare ad indossare i panni del nuovo, temibile componente della famiglia di Altair, Ezio e tutti gli altri iconici personaggi della serie.diL’attesa sta per finire:verrà rilasciato in tutto il mondo il prossimo giovedì 5 ottobre. Tuttavia, l’orario di sblocco varierà a seconda della piattaforma che scegliete.