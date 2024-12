Zonawrestling.net - AEW: Le vendite dei biglietti di All In Texas raggiungono il milione di dollari

Leggi su Zonawrestling.net

L’AEW ha annunciato All In:, evento che si terrà nel luglio del prossimo anno ed è riuscita immediatamente a far breccia nel cuore dei fan. Stando a quanto riportato dagli ultimi report, infatti, l’evento si profila già come uno dei più grandi PPV nella storia della giovane compagnia. A sancire questo traguardo sarebbero ledeiper lo show che si svolgerà il 12 luglio 2025 al Globe Life Field di Arlington,.Parlando al Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha fatto notare che la libera vendita (iniziata ieri), ha segnato l’incredibile risultato di $1.25 milioni, diventando il terzo successo in termini didisecondo solo agli All In di Wembley. L’evento del 2023, infatti, ha raggiunto i 10$, mentre il secondo 6$: secondo Meltzer, però, il risultato raggiunto dall’evento texano è frutto principalmente dei pacchetti VIP, ma è importante comunque sottolineare come in poche ore, la compagnia sia riuscita a raggiungere un numero simile.