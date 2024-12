Iltempo.it - Violenta esplosione in una raffineria vicino Firenze: impressionante colonna di fumo nero | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Tanta paura, un botto che si è sentito a decine di chilometri di distanza e centinaia di lavoratori fermi, in attesa di capire come muoversi. È stata una mattinata tutt'altro che serena quella occorsa a Calenzano, paese a trazione industriale, posto a metà strada trae Prato. Secondo le prime ricostruzioni, vi sarebbe stata una violenza, in una. Ladiè ben visibile anche dai comuni vicini. Sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Nell'area ci sono numerosi uffici e hub di aziende di trasporto internazionale. Video Christian Campigli