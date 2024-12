Iodonna.it - Tra le anticipazioni della nuova puntata, l'incontro tra l'ex Velina e la madre

Il periodo di stanca del Grande Fratello 2024 potrebbe essere giunto al termine, grazie alle nuove dinamiche innescatesi nell’ultima settimana. Cinque nuovi concorrenti, ulteriori spostamenti tra casa e tugurio, scontri sempre più forti, amicizie interrotte, ma anche ritorni di fiamma dopo qualche giorno di maretta. Stasera alle 21.20 in diretta su Canale 5 va in onda la diciassettesima, condotta da Alfonso Signorini. In studio, a commentare la settimana dei concorrenti, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con il supporto dell’addetta ai social Rebecca Staffelli. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande fratello”, Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini tra i cinque nuovi ingressi Grande Fratello 2024, stasera 9 dicembre in diretta su Canale 5:Il nuovo appuntamento vedrà una sorpresa per Shaila.