Gqitalia.it - The Macallan compie 200 anni e festeggia con un viaggio nel tempo, tra whisky e cinema

Leggi su Gqitalia.it

Ilè lo scultore silenzioso della nostra storia, un alleato invisibile che, con pazienza e dedizione, trasforma il talento in eccellenza e l’eccellenza in leggenda. The, il nome che incarna il culmine dell’arte delscozzese, celebra il suo bicentenario con una serie di iniziative straordinarie che vanno ben oltre la semplice commemorazione: la TIME : SPACE Collection, due imbottigliamenti leggendari, e un cortometraggio d’autore che esplora il significato delattraverso le voci di artisti e visionari.Theha infatti scelto di affiancarsi a figure dal riconosciuto prestigio nei propri campi di appartenenza che in Lo spazio del, un corto realizzato da UNFOLLOW adv ed Eliofilm, si interrogano sul senso del. Ilcome ingrediente fondamentale per raggiungere l’eccellenza e creare prodotti capaci di sfidare ilstesso: «Non volevamo proporre al brand una pubblicità, non volevamo proporre un branded content, volevamo fare un film.