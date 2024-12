Anteprima24.it - Sisma nel Casertano, scuole chiuse in alcuni comuni

Tempo di lettura: < 1 minutoindela causa delregistrato stamattina (LEGGI QUI) verso le 7.30. In particolare resteranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado a Roccamonfina, comune epicentro del fenomeno sismico, a Sessa Aurunca, a Conca della Campania, a Vairano Patenora, a Falciano del Massico, a Pietravairano, a Teano, Carinola e Vitulazio. Paura per la scossa concittadini che sono scesi in strada per cautela per poi rientrare, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Poche anche le telefonate giunte ai Vigili del Fuoco di Caserta, che non hanno riscontrato emergenze particolari. Resteranno invece aperte lea Mondragone e Cellole; qui il sindaco Guido De Leone ha deciso che lesaranno aperte “per non creare disagi alle famiglie che lavorano”, lasciando comunque liberi i genitori di decidere se mandare o meno a scuola i figli.