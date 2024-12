Quotidiano.net - Nyt, soldati israeliani in Siria per prima volta dal 1973

Le forze di terra israeliane hanno attraversato nel fine settimana la zona demilitarizzata al confine tra Israele ee sono entrate nel Paese per ladalla guerra dello Yom Kippur dell'Ottobre: lo scrive il New York Times, che cita due anonimi funzionari. Il dispiegamento è avvenuto nel mezzo dell'avanzata dei ribelli che ieri hanno conquistato Damasco e costretto il presidente Assad a fuggire. Le forze israeliane, secondo le fonti, controllano adesso la cima del Monte Hermon, sul latono del confine, e diverse altre località ritenute essenziali per stabilizzare il controllo dell'area.