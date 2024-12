Quifinanza.it - Nuovo Codice della strada, dal 14 dicembre stretta per chi guida in stato di ebrezza

Leggi su Quifinanza.it

A partire dal 14entrano in vigore le nuove disposizioni del, pensate per ridurre comportamenti pericolosi e tutelare tutti gli utenti. Dall’uso del cellulare alla, alle sanzioni per chi beve o supera i limiti di velocità, passando per regole più stringenti su biciclette e neopatentati, il quadro delle modifiche è ampio e incisivo.anche sui monopattini, con obblighi di targa, casco e assicurazione. Sono alcune delle novitàriforma che mira a rendere le strade più sicure. In particolare, non c’è più tolleranza per chiindi, il quale rischierà fino a 6mila euro di multa.Tolleranza zero per chi beve eLe nuove norme inaspriscono le pene per laindi ebbrezza. Le sanzioni economiche aumentano in base al tasso alcolemico rilevato: da 573 euro per un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, fino a 6.