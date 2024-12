Lanotiziagiornale.it - Non c’è un euro per il taglio dell’Irpef: un’altra promessa tradita dalle destre

Un vertice sulla legge di Bilancio per cercare di disinnescare le mine su cui è imploso il centrodestra in occasione del decreto fiscale collegato alla Manovra. Con il braccio di ferro emblematico tra Lega e Forza Italia suldel canone Rai, su cui il governo è stato battuto.“Si è svolto oggi (ieri, ndr) a Palazzo Chigi un vertice sul ddl Bilancio, cui hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L’incontro, svoltosi in un clima molto collaborativo, ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della Manovra: imprese, famiglie e sanità”, riferisce un comunicato al termine del vertice a Palazzo Chigi.