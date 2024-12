Zonawrestling.net - Mark Shapiro sul futuro della WWE: “Opportunità di trasformare alcuni in eventi su due giorni”

Grandi cambiamenti all’orizzonte per i fanWWE: SummerSlam si espanderà su due serate nel 2025. Questo segnerà la prima volta che un Premium Live Event al di fuori di WrestleMania adotterà il formato su due notti, una mossa che la WWE ritiene possa ridefinire i suoiprincipali. L’annuncio fa parte dell’evoluzione in corsostruttura dei PLE da parteWWE.rivela ildei PLE: SummerSlam si espande!Parlando alla UBS Global Media & Communications Conference, il CEO di TKO,, ha discusso il potenziale di estendere il formato su due serate ad altri.“Ci sono sicuramenteper questo. È tutto un progresso, un’evoluzione naturale. WrestleMania è stato un grande successo per noi per espanderci” ha spiegato