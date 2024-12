Ilgiorno.it - Mariano Comense, evade dai domiciliari per andare a bere al bar

(Como), 9 dicembre 2024 – Doveva rimanere in casa, agli arresti, ma i carabinieri della Tenenza di, domenica sera, lo hanno trovato nel bar di un supermercato, mentre consumava alcolici. L’uomo, un italiano di 54 anni residente a, è stato subito fermato e portato in caserma, per essere arrestato per evasione. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza, questa mattina è stato processato per direttissimo a Como, davanti al giudice Valeria Costi, che ha convalidato l’arresto e lo ha rimandato aidopo la concessione dei termini a difesa. Ora spetterà alla Procura valutare l’eventuale richiesta di inasprimento della misura cautelare.