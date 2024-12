Iltempo.it - Manovra, flat tax più ampia e premi fiscali a chi assume: i ritocchi

Leggi su Iltempo.it

Iresale per chi reinveste gli utili e, un ritocco alla platea dellatax, straordinari detassati per infermieri e medici specializzandi, esonero dal blocco parziale del turn over per forze di polizia ed enti locali. Questi i principali "aggiustamenti" allasu "imprese, sanità e famiglia", maturati al vertice a palazzo Chigi tra laer Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Nm Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice al Mef Maurizio Leo. Due ore per fare il punto sulle priorità della finanziaria, il cui esame entrerà nel vivo domani in commissione Bilancio alla Camera. Una riunione, definita dal "clima molto collaborativo", che ha visto una mano tesa alle imprese, che con Confidustria propongono il taglio di cinque punti, dal 24 al 19%, dell'Ires per chi mantiene almeno il 70% di utili in azienda per investimenti o assunzioni.