Iltempo.it - Lazio da impazzire, blitz a Napoli

di ferro, gioca una grande partita al Maradona, passa anel finale con una prodezza di Isaksen. Dopo il ko in Coppa Italia, un'altra stecca di Conte in sole 72 ore mentre Baroni può godersi una squadra trasformata rispetto alla passata stagione. Terzo posto in classifica, tre punti dall'Atalanta che ha strappato il primato ai partenopei. Solo applausi per i laziali, un gruppo che ha lottato su tutti i palloni fino alla meritata vittoria. Alla fine sono 20 su 22 i volti nuovi rispetto a giovedì sera. Conte ne cambia undici, inserisce tutti i titolari con Kvaratskhelia e Lukaku terminali d'attacco di una super squadra mentre per Baroni ci sono nove novità, tra l'altro con i recuperi di Tavares (non gioca da quasi un mese) e Dia al rientro dopo lo stop contro il Ludogorets di dieci giorni fa.