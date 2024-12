Latina | abbandona rifiuti in strada poi tenta di investire un ispettore ambientale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024 – In un grave episodio di inciviltà e violenza, undel Comune diè stato colpito alla gamba dall’auto di un cittadino dopo che quest’ultimo avevato un sacco di immondizia sul marciapiede in via Isonzo. Fortunatamente, la vittima ha riportato solo una leggera contusione, ma l’incidente ha messo in luce le difficoltà e i rischi che affrontano ogni giorno gli ispettori impegnati nella tutela dell’ambiente.Intensificati i controlli contro l’abbandono deiDal settembre scorso, gli Ispettori Ambientali del Comune di, organizzati nell’associazione “Vigiles-Fipsas” e operativi in sinergia con la Polizia Locale e gli ispettori di ABC, stanno intensificando i controlli sul corretto conferimento dei. In qualità di pubblici ufficiali, secondo l’art.