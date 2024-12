Il Volo super ospite di Andrea Bocelli a Los Angeles

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 dic. (askanews) – Ieri sera si è svolto lo straordinario evento dial The Kia Forum di Los, dove Ilha brillato come. Con le straordinarie voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio ha incantato il pubblico americano interpretando brani iconici come Il Gladiatore e ‘O sole mio, quest’ultimo eseguito insieme al celebre tenore, regalando così un momento indimenticabile a tutti i fan presenti. Solo un mese fa il trio italiano più famoso al mondo ha concluso un tour europeo che ha registrato un’incredibile serie di sold out in diverse capitali, e oggi, sulla scia di questo successo internazionale, annuncia Live in concert 2025 – organizzato e prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners -, le prime date di un nuovo tour che porterà la musica de ILin Europa nel 2025.