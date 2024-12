Game-experience.it - GTA 6 dovrebbe essere “più inclusivo e meno offensivo” rispetto agli altri capitoli, per un report

Jason Schreier ha pubblicato un nuovo articolo su GTA 6, dove il giornalista ha affermato che in quel di Rockstar Games parrebbero aver deciso di rendere il gioco piùdella serie, inserendo di conseguenza nel titoloscene offensive nei confronti delle minoranze (o individui specifici).Dopo aver rivelato che i publisher stanno aspettando la data di uscita di Grand Theft Auto 6 per posizionare l’uscita dei propri giochi, il giornalista ha condiviso nuovi dettsull’attesissima opera di Rockstar Games attraverso un articolo pubblicato su Bloomberg.Difatti in seguito a questa dichiarazione, non propriamente inaspettata visto che è lecito immaginare chepublisher possano decidere di non scontrarsi in modo diretto con GTA 6, Jason Schreier ha affermato che Rockstar Gamesavere un approccio piùcon il gioco, proponendo di conseguenza una storia con dei toniaccesi e ficcantial passato.