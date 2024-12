Quotidiano.net - Flussi migratori in Siria: rientro dei siriani dopo il rovesciamento di Assad

Rebusildi. Molti dei milioni dini fuggiti in questi anni dal regime del dittatore stanno rientrando in; ma l’attenzione è a possibili ondate di fedelissimi in uscita dal Paese mediorientale, col ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha posto l’attenzione sulla rotta balcanica. Lasoffre da tempo una catastrofica situazione umanitariaquasi 15 anni di guerra civile. L’Unhcr stima in 12 milioni gli sfollati, di cui 7 milioni nel Paese e 5 nei Paesi vicini. La Turchia ospita 3 milioni di rifugiatini, altri 700mila sono in Libano e 600mila in Giordania. La repentina caduta dirende premature le ipotesi su cosa succederà sul fronteo. I ribelli al potere hanno invitato i profughi a tornare nella "libera".