Lanazione.it - Fezzanese serve il tris al Tuttocuoio e vola sempre più in alto

: Calò (60’ Semeraro), Paita, Cuccio, Agotani (70’ Scollo), Corrado M., Menini (46’ Galloro), Cristodaro (82’ Agolli), Costa, Locori, Mazzei, Menghini (55’ Corrado S.). A disp. Carli, Codeglia, Fiori G. All. Ponte.: Sinagra, Crecchi, Ndiaye, Boschi, Zarembra, Coviello, Niang, Ruocco, Gaye Serigne A., Mascia, Jannaoui. A disp. Gaye Serigne F. All. Coggiola. Arbitro: Ugolini (assistenti Esposito e Lena) della Spezia. Marcatori: 2’ Mazzei, 39’ Locori (rig.), 45’ Cristodaro. PAGLIARI La capolistaallunga in classifica battendo 3-0 al ‘Cimma’ di Pagliari il fanalino di codanella dodicesima giornata del girone F degli juniores nazionali. Il team di Ponte parte forte e al 2’ sblocca con Mazzei da sottomisura. Al 34’ Costa con un gran tiro dal limite coglie la traversa.