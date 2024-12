È ufficiale | il 2024 è l’anno più caldo della storia il primo a superare la soglia di 15C di riscaldamento globale

Leggi su Open.online

Dopo le anticipazioni è arrivata l’ufficialità: ilpiù. Con temperature medie globali che per la prima volta superano lacritica di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali (1850-1900), da tempo considerata dagli scienziati il limite da nonper evitare gli effetti più catastrofici del cambiamento climatico. La conferma arriva dal Servizio per il cambiamento climatico di Copernicus, che nel suo bollettino mensile ribadisce le previsioni fatte a novembre. Con 1,55°C sopra la media del periodo industriale, ilè stato bollente non solo rispetto al XIX secolo. Anche gli anni dal 1991 al 2020 risultano tiepidi in confronto, con una temperatura media di 0,71°C inferiore rispetto a quella delcorrente. Ilanno a toccare ladegli 1,5°C – anche perché la Terra ha riflesso meno raggi solari – era stato il 2023, che viene ora scalzato del suo record di più, da unche lo supera di 0,14°C.