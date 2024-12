Metropolitanmagazine.it - Daniel Penny assolto dall’accusa di omicidio colposo

Oggi, 9 dicembre, una giuria di Manhattan ha dichiaratonon colpevole diper la morte di Jordan Neely, avvenuta nella metropolitana di New York l’anno scorso.In precedenzaera stata accusato anche di un’accusa più grave,di secondo grado, ma venerdì il giudice Maxwell Wiley l’ha respinta su richiesta dei pubblici ministeri, dopo che i giurati avevano dichiarato per due volte alla corte di non essere in grado di giungere a un verdetto sull’accusa., ex marine di 26 anni, avrebbe dovuto affrontare una condanna fino a quattro anni di carcere pere fino a 15 anni per.Ci fu un applauso in aula quando il verdetto di non colpevolezza fu letto ad alta voce.incrociò lo sguardo con i membri della giuria che lo avevano, annuendo in segno di ringraziamento.