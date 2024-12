Secoloditalia.it - Crosetto: “Con la caduta di Assad si apre una fase piena di incognite. Servono più soldi alla difesa”

è caduto. In modo repentino come in Afghanistan. E’ l’effetto di quanto accaduto non negli ultimi giorni, ma anni: l’indebolimento dell’Iran, dei suoi proxy, in primis Hezbollah, e della Russia, alle prese con il fronte ucraino. Ora siuna transizione difficiledi: da un lato, ribelli vittoriosi già spaccati in fazioni, dall’altro la volontà di ripristinare un sistema democratico. Ma anche divisioni nel mondo arabo, estremisti che si odiano tra loro, tensioni sui confini: Libano, Iraq, Israele, Arabia Saudita, che non è confinante ma vicina e Turchia”. Lo ha affermato Guido, ministro dellain un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’.“Erdogan ha in mano un risultato che persegue da anni, ma non pensava così vicino. E ora aumenta il suo potere di aprire e chiudere i rubinetti verso la Ue – ha proseguito– L’Ue è debole per molte cose, in primis la crisi economica – ha sottolineato – E la vittoria di Trump la mette, in modo impietoso, di fronte al nanismo politico di cui è affetta da decenni: non ha ruolo nel mondo ed è afona su ogni tema o crisi internazionale.