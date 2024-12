Bergamonews.it - Colpaccio dell’AlbinoLeffe in casa dell’Alcione. L’Atalanta Under 23 crolla ad Arzignano

Leggi su Bergamonews.it

Sesto San Giovanni. Colpoal ‘Breda’, con i seriani che centrano il quarto risultato utile consecutivo e si portano in zona playoff. Dopo un primo tempo di alto livello, nel quale la squadra di Lopez colpisce un palo con Munari, l’AlbinoLeffe si scatena nella ripresa.Al 56? Gusu affonda scappa sulla destra e mette in mezzo un cross, allontanato dalla difesa ‘Orange’ sui piedi di Munari, la cui conclusione dal limite diventa un assist per Mustacchio che fa 0-1. E’ ancora lui, all’imbocco del segmento finale di partita, ad andare a segno sfruttando la genialata di Fossati prima di griffare il punto del definitivo 0-2.ALCIONE MILANO-ALBINOLEFFE 0-2MARCATORI: 56 e 71’ st MustacchioALCIONE MILANO (4-3-1-2): Bacchin, Chierichetti (36’ st Stabile), Ciappellano, Pirola, Dimarco, Bright (23’ st Pio Loco), Piccinocchi (17’ st Bonaiti), Palma (17’ st Pessolani), Invernizzi, Palombi, Marconi (36’ st Samele).