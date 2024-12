Oasport.it - Chi é Gout Gout, il classe 2007 che viene già paragonato a Bolt

Leggi su Oasport.it

Siamo al cospetto di nuovo fenomeno? Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda, in tutti i sensi. Tuttavia, il giovanissimo, 16enne australiano, ha lasciato a bocca aperta tutti nel corso degli Australian All School Athletics Championship di Brisbane (sede delle Olimpiadi Estive del 2032) per le sue prestazioni.Nelle heat dei 100 metri è stato capace di stampare un eccezionale 10.04 sui 100 metri, ma con vento a favore di ben 3,4 m/s, andando quindi oltre il limite massimo consentito di 2,0 per l’omologazione del riscontro cronometrico. Nella finale, con 0,9 m/s, il suo tempo è stato di 10.17. Alla fine della fiera, risultati pazzeschi per un ragazzino così giovane, al sesto posto nella classifica alltime riservata agli atleti minorenni, dove al momento sono lo statunitense Christian Miller e il thailandese Puripol Bonsoon (10.