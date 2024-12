Movieplayer.it - Biancaneve, pioggia di critiche sul trailer: "Disney è stata coraggiosa a lasciare aperti i commenti su Youtub

Fioccano ipoco lusinghieri nei confronti deldel nuovo live action con Rachel Zegler e Gal Gadot. Continuano i problemi per, il nuovo live actionche riporta sullo schermo in versione carne ed ossa la storia raccontata nel primo Classico animato uscito nel 1937. È passata meno di una settimana dalla pubblicazione delma sue fioccano i 'non mi piace'. Sull'account ufficialedov'è stato pubblicato il, i like sono circa 27.000 mentre i pollici in giù che segnalano disapprovazione dei fan sono oltre 697.000, senza dimenticare i, la maggior parte negativi. Brutto segnale Nonostante in passato abbia ottenuto ottimi risultati con altri live action, le premesse intorno afanno .