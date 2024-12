Lanazione.it - Arrivano i Winter del Csi Arezzo

, 9 dicembre 2024 – Il Comitato didel Centro Sportivo Italiano comunica il ritorno, per le festività invernali, dei “Christmas Csi”. Nove giorni di giochi, divertimento e magia del natale per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni. I giorni di attività che si svolgeranno presso la struttura del “San Domenico Village”, sede ufficiale del CSI di, sono: 23,24,27,28,30,31 dicembre e 2,3,4 gennaio. In più, giornata extra per festeggiare l’epifania il 6 gennaio. Laboratori natalizi, gite alla città del Natale e tante attività che gli educatori del gruppo “CSiamo” faranno svolgere ai bambini presenti. Si attende una grande affluenza Vincenza Balsamo, Responsabile dell’Area Educativa del Comitato: “Dopo il grande successivo dei centri estivi, torniamo ancora più forti con le attività natalizie.