Quotidiano.net - Anna Netrebko contestata alla Scala: tra politica e tradizione del loggione

Leggi su Quotidiano.net

I buu ad? E vabbè, cose note in quello strano luogo che è ildella. Un sacco di registrazioni dal vivo conservano ineffabili perle sul tipo "povero Verdi, questa è una banda" indirizzato a Carlos Kleiber (Kleiber!!) direttore di “Otello“ da parte del notissimo pelatone che per anni ruppe i cosiddetti con berci quinci e quivi: e come lui, diversi plotoni di guastatori per professione, tante lumache di Trilussa convinte di passarestoria perché strisciavano sbavando sullo storico obelisco. La recita del 7 dicembre s’era deciso di dedicarla a Renata Tebaldi, sicché al termine dell’aria “Me pellegrina ed orfana” – cesellata con arte infinita da–, s’è sentito blaterare "Povera Tebaldi": al che, il mitico e riconoscibilissimo Marco Vizzardelli (quello del "Viva l’Italia antifascista" all’inaugurazione scorsa, al termine dell’inno nazionale cui assisteva accanto a Mattarella la neo-compagine governativa) ha fatto udire una sonorissima e prolungata risata omerica: unica risposta sensata a una palese idiozia.