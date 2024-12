Lanazione.it - A 100 metri dall’esplosione, lo choc di un ferito: “Sembrava ci avesse attraversato un tuono”

Calenzano (Firenze); 9 dicembre 2024 – "ciun, non ho mai visto niente del genere nella mia vita”. Sono le drammatiche parole di uno dei feriti nell’esplosione al deposito Eni di Calenzano. GERMOGLI PH: 9 DICEMBRE 2024 CALENZANO ESPLOSIONE DEPOSITODI CARBURANTE AGIP SUL POSTO 118 AMBULANZA VIGILI DEL FUOCO CARABINIERI POLIZIA L’uomo, 50 anni, si trovava nel suo ufficio a circa 100dal luogo dell’esplosione. Si tratta di uno dei cinque feriti che sono stati trasportati direttamente da lì al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Esplosione Calenzano, cosa c’è dentro la nube nera che si è alzata sulla città Nessuno di loro ha subito ferite gravi, ma solo tagli e traumi apparentemente riassorbibili in pochi giorni. "Non abbiamo capito che cosa è successo, perché tutto è accaduto in pochi secondi.