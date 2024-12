Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 16:30

16.20TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIOPERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL INCROCIO CON VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONIIN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALTEZZA VIA DI VERMICINO DIREZIONEW FINOCCHIOPERCORRENDO VIA APPIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO A FINOCCHIO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONEINFINE A LABICO CODE IN VIA MARCIGLIANA TRA VIA BARTALI E VIA CARNERA DIREZIONE CASILINA Servizio fornito da Astral