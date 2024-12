Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 10:30

DELL’8 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATI TEMPORALI TRA VALMONTONE E CEPRANO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; SEMPRE SULLA A1 ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO TRA MAGLIANO SABINA E GUIDONIA MONTECELIO DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO;AL RIGUARDO, RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO;E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE NAVE ODIERNE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI FORMIA-PONZA DELLE 14.30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15.30.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral