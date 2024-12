Ilveggente.it - Tottenham-Chelsea, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quindicesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,.Il programma domenicale della quindicesima giornata disi conclude con l’interessante derby londinese tra, i cui umori sono diametralmente opposti dopo i risultati del turno infrasettimanale. Non riescono a trovare continuità gli uomini di Ange Postecoglou: i tifosi degli Spurs hanno trascorso le ultime settimane sulle montagne russe, passando dall’euforia per la rotonda vittoria (0-4) in casa del Manchester City alla disperazione per le inaspettate sconfitte con Ipswich Town e Bournemouth.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itGiovedì scorso è stato un gol dell’ex difensore di Juventus e Roma Huijsen a castigare il, scivolato al decimo posto in classifica, a -6 dalla quarta piazza.