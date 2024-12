Panorama.it - TikTok perde l'appello negli Stati Uniti, dovrà vendere o sarà oscurato

Prosegue implacabile la guerra del governo statunitense contro l’applicazione. Venerdì la Corte federale del District of Columbia ha confermato che la legge americana che impone all’app di rescindere i legami con la Cina o di essere messa al bandoè perfettamente costituzionale. Si sono dunque infrante le speranze di, che aveva invocato il Primo Emendamento riguardante la libertà di espressione.Il disegno di legge per bandire dal mercato americano il social media controllato dalla cinese ByteDance era passato al Congresso statunitense lo scorso 23 aprile, con consenso bipartisan. La legge forniva come unico salvagente per evitare l’oscuramento il disinvestimento delle attività statunitensi, sarebbe a diread un proprietario non cinese la “versione americana” dell’app.