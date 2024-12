Ilgiorno.it - Restyling dello stadio in cambio del parcheggio 135 posti sorvegliati

Leggi su Ilgiorno.it

Un nuovo polo d’intersper dare ulteriore slancio alle varie forme di mobilità sostenibile volute dal Comune di Bergamo, anche per chi arriva in città ed è diretto in centro, e nello stesso tempo una prima boccata d’ossigeno per il quartiere cittadino di Conca Fiorita, che da tempo soffre, come altre zone del capoluogo orobico, della scarsità di parcheggi. Da ieri mattina è aperto al pubblico il nuovointerrato di piazzale Goisis, l’ultimo tassello, in ordine di tempo, legato al lungo percorso didel Gewiss Stadium. Il nuovo parking è stato realizzato dall’Atalanta nell’ambito della convenzione urbanistica sottoscritta in occasione della ristrutturazione. Ad uso pubblico ci sono 135 stalli, poco più di un terzo dei 348presenti all’interno della struttura.