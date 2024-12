Gqitalia.it - Piece by Piece, il biopic LEGO su Pharrell Williams, ci ricorda quanto siamo uno splendido work in progress

E se una vita, percomplessa, potesse essere racchiusa in un mucchio di piccoli mattoncini di plastica colorati? Ilanimatoby, diretto da Morgan Neville, adotta un formato inaspettato: quello dei mattoncini. Raccontare la storia di una vita attraverso omini di plastica potrebbe sembrare uno scherzo quasi irriverente, masta dimostrando che la scelta ha perfettamente senso. Al di là dell'aspetto ludico,bysi rivela un'esplorazione filosofica dell'esistenza, dove ogni mattoncino rappresenta un frammento di memoria o l'opportunità per un momento di introspezione, ogni ricostruzione una rinascita. È un film che, come un assemblaggio, destruttura il concetto ditradizionale aderendo meglio alla storia di un uomo abitato da una creatività senza limiti.