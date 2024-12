Movieplayer.it - Paramount+, le novità del mese di dicembre 2024

Dalla nuova serie di spionaggio con Richard Gere alla nuova produzione francese di Zorro con Ficarra nel cast fino allo spinoff di A Quiet Place con Lupita Nyong'o, tutte le nuove serie e i nuovi film disponibili suda questo. A, neldedicato alle feste, in cui spesso le persone trascorrono parecchie ore davanti allo schermo della propria televisione, le piattaforme streaming propongono diverse interessantie anchenon è da meno, con una lista di nuovi interessanti titoli in uscita. Film e serie tv Si inizia già il 30 novembre con la prima stagione della nuova serie tv di Showtime, The Agency, prodotta da George Clooney e con un cast di grande prestigio che include star del calibro di Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Katherine Waterston, Jodie Turner-Smith e Richard Gere.