Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese ha speso oltre un’ora per le prime 10 mosse, ma la posizione è incertissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:19attuale, e la situazione è quantomeno difficile da definire perché siamo in presenza di una situazione con piani che più diversi non potrebbero essere.Times are a-changing??##WorldChessChampionshippic.twitter.com/eAbdY2mCHd— That is a move !! (@isamove) December 8,11:16 10. b5 Cbd7rifiuta il cambio dei pedoni in a5, cerca di creare una catena di pedoni differente, ma l’impressione è che stia lasciando attivare un po’ troppo il Nero. E soprattutto ha ancora tutti i pezzi diversi dalla Donna ancora non sviluppati.11:15 9. d3 a5 Scelta un po’ strana e passiva dicui subitorisponde tentando di aprirsi un varco.11:14 Questa laattuale.