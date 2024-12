.com - L’immacolata tra tradizione e golosità

Leggi su .com

Nel giorno in cui l’Italia celebraConcezione, le città si vestono di luci natalizie e le case si riempiono di profumi antichi. L’8 dicembre non segna solo l’inizio ufficiale delle festività, ma porta con sé un patrimonio di tradizioni dolciarie che raccontano la storia del nostro Paese attraverso ricette tramandate di generazione in generazione.La solennità del: tra fede eL’8 dicembre la Chiesa Cattolica celebra la solennità delConcezione, un dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus”. Questa festa commemora il privilegio unico concesso a Maria di essere stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento, in vista della sua futura maternità divina.Per gli italiani, questa ricorrenza rappresenta non solo un momento di profonda spiritualità, ma segna tradizionalmente l’inizio ufficiale del periodo natalizio.