Ilgiorno.it - ‘L’avventura di Natale’, escape room e laboratori Lego a CityLife Shopping District

Milano, 8 dicembre 2024 – Creatività e gioco in un’atmosfera incantata. Per tutto il periodo natalizio, da oggi al 6 gennaio, aarriva “L’Avventura di Natale” in collaborazione conItalia: un ricco programma di attività pensate per bambini e non solo. L’iniziativa, in partnership con Smart, aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano “Il Natale degli Alberi” che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città. Il cuore pulsante dell’attività si trova nella suggestiva Piazza Tre Torri, dove una caratteristica baita natalizia ospiterà duea tema: una dedicata a Babbo Natale e l’altra all’Omino Pan di Zenzero interamente personalizzata con mattoncini. I visitatori, grandi e piccoli, potranno mettersi alla prova con rompicapo pensati per immergersi completamente nello spirito del Natale.