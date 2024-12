Lanazione.it - L’Arezzo vuole scendere dall’altalena. Troise col tridente per tornare a vincere

Quale Arezzo vedremo tra 24 ore a Lucca? La domanda non è banale perchè troppo spesso, in questo girone d’andata, abbiamo visto una squadra dai due volti da una partita all’altra o addirittura in 90 minuti. Un’altalena continua di prestazioni, acuita nell’ultimo periodo dalla mancanza di vittorie. Di sicurosi augura di ripartire dal primo tempo contro l’Entella. Ecco perchè non è esclusa una conferma sostanzialmente in blocco dell’undici che ha cominciato la gara del contro i liguri, magari con qualche piccola variazione. C’è da capire, ad esempio, se verrà data un’altra occasione a Ogunseye, oppure verrà rilanciato Gucci al centro dell’attacco dopo una prima parte di stagione vissuta, dall’attaccante fiorentino, più da rincalzo che protagonista. Se toccasse ancora all’ex Cesena si tratterebbe di una sorta di ultima chiamata per il numero 9 per dimostrare cheha fatto bene da investire su di lui.