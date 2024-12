Tvplay.it - Il bomber va ko, si corre ai ripari sul mercato: Inter, cambia tutto

Leggi su Tvplay.it

L’di Simone Inzaghi viaggia senza problemi e a velocità massima. Allo stesso tempo ci sono alcune importanti problematiche.Anche nell’ultimo match di campionato contro il Parma l’ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato ed ha chiuso la pratica senza problemi. Un 3 a 1 che va quasi stretto ai nerazzurri, hanno sciupato molto e in molti hanno evidenziato il vero problema della causa dei campioni d’Italia.Ilva ko, siaisul(Lapresse) TvPlayIl problema principale dell’è probabilmente l’attacco. O meglio – vedendo anche le statistiche – possiamo dire sono gli attaccanti. Se Lautaro e Thuram non girano è un problema e le riserve non hanno mai convinto del; Taremi fatica ancora ad ambientarsi mentrea ed Arnautovic hanno sempre deluso le attese, eccetto per piccoli segnali di risveglio.