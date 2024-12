Ilrestodelcarlino.it - I vandali vogliono rovinare le feste. Tagliati i cavi delle luci di Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Danneggiate venerdì notte daile luminarie natalizie installate a Viano dai volontari della Proloco ‘Le Terre Matildiche’ in collaborazione con l’amministrazione comunale. Erano state attivate per la prima volta solamente da poche ore. I giovani dell’associazione avevano lavorato con grande impegno nel tratto di viale degli Alpini dove in diversi punti qualcuno ha tagliato idell’alimentazione della corrente. Sono stati rubati anche dei trasformatori. "Alle 4.30 – dicono dalla Proloco – di ritorno da una bella serata tra amici, arriviamo a Viano e tutto il viale è al buio. Controlliamo il contatore generale e il salvavita è abbassato. Lo tiriamo su, ma lenon si accendono perché quasi tutti isono stati. Due settimane di lavoro sono state buttate". I volontari ieri mattina, assieme al Comune, erano però già operativi per cercare di sistemare il danno e ripristinare le luminarie.