Ilgiorno.it - Gioco d'azzardo patologico in crescita: dati preoccupanti da Ats Brianza

Degli oltre 6mila utenti che nel 2023 si sono rivolti ai Servizi ambulatoriali per le Dipendenze dell’Ats, il 5,48% aveva un problema did’. Lo dicono iappena forniti da Atsalla Conferenza annuale delle dipendenze patologiche. A Monza sono attive 270 slot machine e 101 Vlt (Video Lottery Terminal), 6 sale giochi e 65 locali che ospitano almeno un’apparecchiatura. Con una densità di 3,7 apparecchiature ogni mille abitanti. Il giocato fino ad agosto era di 745,82 euro, con 556,04 euro di vincite pro capite e una spesa di 189,78 euro. E ci sono i Gratta e Vinci. "Quando questa modalità diè sbarcata in Italia, nel 2009, sull’onda della necessità di reperire fondi per rispondere all’emergenza del terremoto in Abruzzo, non c’era piena consapevolezza dei rischi in cui si sarebbe ana incorrere.